В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

Сотрудники спецслужб ликвидировали в Дагестане двух сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов. Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

В субботу около 22:00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались двое вооруженных мужчин.

"[В ответ] на требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружен автомат и пистолет, - сообщили в НАК. - Они являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов".