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В Дагестане более 40 тысяч человек остались без электричества

В Дагестане более 40 тысяч человек остались без электричества Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах
В регионе
6 апреля 2021 г. 11:19
В Дагестане более 40 тысяч человек остались без электричества

Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минэнерго РФ.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы.

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