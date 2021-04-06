В Дагестане более 40 тысяч человек остались без электричества

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах

Почти 41 тысяча человек осталась без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минэнерго РФ.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). При этом максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек, подсчитали в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", энергетики филиала переведены на особый режим работы.