В Чувашии три человека погибли в результате ДТП

В ДТП с участием двух легковых автомобилей в Урмарском округе Чувашской Республики (РФ) погибли три человека.

В ДТП с участием двух легковых автомобилей в Урмарском округе Чувашской Республики (РФ) погибли три человека.

Как передает Report , об этом в телеграм сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"7 июня около 11:20 на 5-м километре автодороги "Аниш" на территории Урмарского округа столкнулись автомашины "Фольксваген Поло" и "Опель Астра", — указано в сообщении.

Согласно информации, 69-летний водитель "Фольксвагена" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Опелем". Последнего в тяжелом состоянии доставили в больницу, как и его 59-летнюю пассажирку, еще двое пассажиров этой иномарки, мужчины, 30-60 лет, от полученных травм скончались на месте аварии. Не выжил и предполагаемый виновник ДТП.

Обстоятельства инцидента уточняются. Известно, что стрелка спидометра на "Фольксвагене" застыла на цифре 140 км/ч.