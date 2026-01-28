В центре Москвы в музее мужчина устроил погром
В регионе
- 28 января, 2026
- 14:04
Мужчина проник в здание музея в центре Москвы и устроил там погром, он задержан и доставлен в полицию.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Сообщается, что тревожный сигнал поступил из охраняемого учреждения культуры на Никитском бульваре. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который ранним утром проник в музей.
"24-летний гость столицы разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания, после чего разбил аквариум и повредил несколько дверей. При задержании молодой человек заявил, что "не помнит" обстоятельств произошедшего, но вину признал", - сообщили в ведомстве.
