КСИР начал новую волну ракетных ударов по базам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство ISNA.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о крупномасштабной операции по нанесению ударов по стратегическим системам противовоздушной обороны Ирана. Одной из целей была передовая система ПВО СА-65, развернутая в районе Керманшаха на западе Ирана.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.