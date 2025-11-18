Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озеро

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 10:21
    В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озеро

    В городе Бабушкин (Бурятия) в результате падения автомобиля в озеро пострадали пять человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

    "В городе Бабушкин, в местности "Маяк", вблизи озера Байкал, не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил съезд с дороги в озеро", - сказано в сообщении.

    Уточняется, что пострадали сам водитель автомобиля и еще четыре пассажира, среди которых две девочки и два мальчика. Всем участникам ДТП по 15 лет. Они получили незначительные травмы в виде ушибов и ссадин.

    Бурятия ДТП озеро

    Последние новости

    10:32
    Фото

    В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музея

    Искусство
    10:27

    Кямран Бохари: TRIPP значительно усиливает геополитическое значение Азербайджана

    Внешняя политика
    10:21
    Фото

    В Стамбуле обсудили создание нового формата международного сотрудничества — ТЮРКПА+

    Внешняя политика
    10:21

    В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озеро

    В регионе
    10:11

    Сборная Азербайджана U-21 встретится с Гибралтаром в отборочном турнире ЧЕ

    Футбол
    10:09

    В 42 селах Джалилабада будет ограничена подача электроэнергии

    Внутренняя политика
    10:05

    Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасы

    Происшествия
    09:53

    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

    Индивидуальные
    09:52

    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей