В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озеро

В городе Бабушкин (Бурятия) в результате падения автомобиля в озеро пострадали пять человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

"В городе Бабушкин, в местности "Маяк", вблизи озера Байкал, не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил съезд с дороги в озеро", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадали сам водитель автомобиля и еще четыре пассажира, среди которых две девочки и два мальчика. Всем участникам ДТП по 15 лет. Они получили незначительные травмы в виде ушибов и ссадин.