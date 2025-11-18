В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озеро
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 10:21
В городе Бабушкин (Бурятия) в результате падения автомобиля в озеро пострадали пять человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
"В городе Бабушкин, в местности "Маяк", вблизи озера Байкал, не имеющий права управления транспортным средством 15-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил съезд с дороги в озеро", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадали сам водитель автомобиля и еще четыре пассажира, среди которых две девочки и два мальчика. Всем участникам ДТП по 15 лет. Они получили незначительные травмы в виде ушибов и ссадин.
Последние новости
10:32
Фото
В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музеяИскусство
10:27
Кямран Бохари: TRIPP значительно усиливает геополитическое значение АзербайджанаВнешняя политика
10:21
Фото
В Стамбуле обсудили создание нового формата международного сотрудничества — ТЮРКПА+Внешняя политика
10:21
В Бурятии пять человек пострадали после падения автомобиля в озероВ регионе
10:11
Сборная Азербайджана U-21 встретится с Гибралтаром в отборочном турнире ЧЕФутбол
10:09
В 42 селах Джалилабада будет ограничена подача электроэнергииВнутренняя политика
10:05
Полиция обнаружила в Сумгайыте оружие и боеприпасыПроисшествия
09:53
Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на ИсламиадеИндивидуальные
09:52