В Брюсселе сегодня открывается саммит Восточного партнерства

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Брюсселе открывается Пятый саммит программы Восточного партнерства. Как сообщает Report, в нем примут участие руководители институтов ЕС: Европейского совета - Дональд Туск, Еврокомиссии - Жан-Клод Юнкер, внешнеполитической службы - Федерика Могерини. Кроме того, в Брюссель приехали главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины и министр иностранных дел Белоруссии.

Что касается государств ЕС, то до настоящего момента точно неизвестно, сколько из них будут представлены главами государств, а сколько - министрами иностранных дел. Европейские дипломаты утверждают, что как минимум 20 из 27 лидеров стран ЕС посетят саммит лично, сообщает ТАСС.

По итогам саммита Восточного партнерства его участники намерены принять итоговый документ, который определит 20 приоритетных целей, которые необходимо достичь участникам программы до 2020 года. При этом, по словам еврокомиссара по расширению Йоханнеса Хана, эти цели будут индивидуально сбалансированы для каждого из участников программы.

По его словам, для стремящихся к максимальной евроинтеграции Украины, Молдавии и Грузии основной приоритет будет сделан на всестороннем претворении в жизнь положений соглашений об ассоциации, проведении глубоких реформ и борьбе с коррупцией.