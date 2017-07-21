В больницы Турции обратились около 70 человек после мощного землетрясения - ВИДЕО

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Около 70 жителей турецкого города Бодрум обратились в больницы города после мощного землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент турецкого телеканала NTV c места событий.

По данным СМИ, большая часть травм получены при падениях, когда жители пытались покинуть свои дома. Некоторые из них в панике выпрыгивали из окон, получив переломы, ушибы и порезы. Отмечается, что серьезных травм ни у кого нет.

Согласно сведениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля. Его эпицентр находился в море в 10,3 километра от курортного турецкого города Бодрум и в 16,2 километра от греческого острова Кос, где в результате стихии погибли 2 человека.