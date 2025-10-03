В ближайшие годы экспорт горнорудной продукции Армении может достичь $3 млд

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 11:19
    В ближайшие 5-6 лет экспорт горнорудной продукции Армении может достичь $3 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на форуме "Горнодобывающая промышленность" в Цахкадзоре председатель Союза горно-металлугических компаний Армении Вардан Джанян.

    По его словам, это больше, чем весь экспорт из Армении в 2021 году (до начала массового реэкспорта).

    Он сообщил, что в ближайшие 1-2 года ожидается запуск крупного месторождения – Амулсарского золоторудного, которое увеличит экспортные возможности отрасли (вдобавок к действующему Каджаранскому медно-молибденовому месторождению и ряду других).

    Отмечается, что медный концентрат (полуфабрикат чистой меди) – один из основных экспортных товаров Армении. В 2023 году объем его экспорта составил $558,3 млн, по сравнению с $483,1 млн в 2023 году.

