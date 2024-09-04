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В Беларуси помилованы еще 30 осужденных за преступления протестной направленности

В Беларуси помилованы еще 30 осужденных за преступления протестной направленности В Беларуси помилованы 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
В регионе
4 сентября 2024 г. 13:16
В Беларуси помилованы еще 30 осужденных за преступления протестной направленности

В Беларуси помилованы 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны.

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

Сообщается, что контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД страны.

За последние время это второй указ о помиловании осужденных за протестные преступления. В середине августа были помилованы 30 лиц.

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Версия на английском языке Lukashenko pardons 30 more people convicted of protest-related crimes

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