В Беларуси помилованы еще 30 осужденных за преступления протестной направленности

В Беларуси помилованы 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

В Беларуси помилованы 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны.

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

Сообщается, что контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД страны.

За последние время это второй указ о помиловании осужденных за протестные преступления. В середине августа были помилованы 30 лиц.