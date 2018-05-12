В Батуми задержаны трое участников протестной акции

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Батуми задержаны трое участников акции, организованной для того, чтобы опротестовать действия полиции в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, несколько десятков молодых людей собрались сегодня на Площади Европы в центре Батуми, тем самым поддержав своих единомышленников из общественного движения "Белый шум". Последние в эти минуты проводят акцию у здания парламента в центре Тбилиси.

Все трое участников батумской акции были задержаны за мелкое хулиганство и сопротивление полиции. Задержания произошли на проспекте Мемеда Абашидзе, когда протестующие проводили шествие.

Спустя примерно полчаса все молодые люди были освобождены из изолятора временного содержания под расписку.

На основании решения суда в двух популярных ночных клубах Тбилиси — Bassiani и Cafe Gallery, минувшей ночью были проведены обыски — в результате рейдов сотрудники МВД задержали восемь реализаторов наркотиков.