В Батуми во время беспорядков сожжены 10 автомобилей, повреждена инфраструктура

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В ходе беспорядков в Батуми было сожжено более десяти автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

"Минимум сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура", — сообщил он.

Он также рассказал о создании специальной комиссии, которая займется точным установлением нанесенного ущерба.

Отметим, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне направился в Батуми.

В результате беспорядков в ночь на 12 марта в больницы Батуми поступили 33 человека, в том числе 15 полицейских.