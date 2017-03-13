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    В Батуми во время беспорядков сожжены 10 автомобилей, повреждена инфраструктура

    Создана специальная комиссия, которая займется точным установлением нанесенного ущерба© Courtesy İmage

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В ходе беспорядков в Батуми было сожжено более десяти автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

    "Минимум сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура", — сообщил он.

    Он также рассказал о создании специальной комиссии, которая займется точным установлением нанесенного ущерба.

    Отметим, что  премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне направился в Батуми.

    В результате беспорядков в ночь на 12 марта  в больницы Батуми поступили 33 человека, в том числе 15 полицейских.

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