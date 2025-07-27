В аварии с туристами в Башкортостане пострадали 20 человек

В ДТП с туристическим автобусом в Башкортостане (РФ) пострадали более 20 человек.

В ДТП с туристическим автобусом в Башкортостане (РФ) пострадали более 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести", – написал он в Telegram.

На место аварии, произошедшей в районе села Верхние Киги, выехали семь бригад скорой медицинской помощи. На работу дополнительно вызваны еще шесть врачей и четыре медсестры. Рахматуллин добавил, что решается вопрос об эвакуации в Уфу.

Вечером 27 июля туристический автобус из Удмуртии съехал в кювет и опрокинулся на 35 км автодороги Малояз – Верхние Киги в Башкортостане. По данным Госавтоинспекции, за рулем автобуса Higer, который перевозил 40 пассажиров, находился 38-летний житель Удмуртии. Он не справился с управлением.

Председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов сообщил, что автобус перевозил туристов из Ижевска – всего 43 пассажира, среди которых было семь детей.