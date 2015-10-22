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    ​В Астане проходит X форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ

    В работе форума принимает участие председатель правления МФГС, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Астане проходит X форум творческой и научной интеллигенции стран-членов СНГ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, в работе форума, организованном при поддержке министерства культуры и спорта Казахстана и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), принимают участие около 200 делегатов из всех стран Содружества, в том числе председатель правления МФГС, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Тема нынешнего юбилейного Форума - "Гуманитарное пространство Содружества: общие ценности и диалог культур" посвящена обсуждению планов сотрудничества с учетом современных реалий и определению приоритетных направлений и форм работы. Особое внимание делегаты планируют уделить совместной подготовке к объявленному в СНГ Году образования в 2016 году. 

    Работа форума завершится принятием итоговой резолюции. 

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