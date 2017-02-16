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    В Астане начались двусторонние встречи делегаций по Сирии

    Пленарное заседание запланировано на 12.00 по местному времени

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Астане в преддверии пленарного заседания переговоров по Сирии начались двусторонние встречи делегаций. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

    "Встречи начались, вооруженная оппозиция будет чуть позже, встречи с ее участием пройдут до обеда", —  заявил Жайнаков.

    Второй раунд переговоров России, Ирана и Турции с участием Иордании, ООН, делегации сирийского правительства и представителей вооружённой оппозиции стартовал в Астане накануне.

    Пленарное заседание запланировано на 12.00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени).

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