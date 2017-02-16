В Астане начались двусторонние встречи делегаций по Сирии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Астане в преддверии пленарного заседания переговоров по Сирии начались двусторонние встречи делегаций. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Встречи начались, вооруженная оппозиция будет чуть позже, встречи с ее участием пройдут до обеда", — заявил Жайнаков.

Второй раунд переговоров России, Ирана и Турции с участием Иордании, ООН, делегации сирийского правительства и представителей вооружённой оппозиции стартовал в Астане накануне.

Пленарное заседание запланировано на 12.00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени).