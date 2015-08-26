Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Армении мужчина нанес смертельное ножевое ранение спящей супруге.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.

По информации, 55-летний житель села Гехадир области Арагацотн Геворг Галоян нанес ножевое ранение супруге, 52-летней Гаяне Григорян, в результате чего женщина скончалась.

Сообщается, что в момент удара Григорян спала. Удар был нанесен в область грудной клетки. Женщина скончалась в машине "Скорой помощи" по пути в больницу.

Геворг Галоян арестован, заведено уголовное дело по статье "Убийство".