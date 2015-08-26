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    ​В Армении мужчина нанес смертельное ножевое ранение спящей супруге

    Геворг Галоян арестован, заведено уголовное дело по статье Убийство

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Армении мужчина нанес смертельное ножевое ранение спящей супруге.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.

    По информации, 55-летний житель села Гехадир области Арагацотн Геворг Галоян нанес ножевое ранение супруге, 52-летней Гаяне Григорян, в результате чего женщина скончалась.

    Сообщается, что в момент удара Григорян спала. Удар был нанесен в область грудной клетки. Женщина скончалась в машине "Скорой помощи" по пути в больницу.

    Геворг Галоян арестован, заведено уголовное дело по статье "Убийство".

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