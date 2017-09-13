В Армении женщина продала своего 2-месячного ребенка за 420 долларов

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Армении 32-летняя жительница Аштарака Алвард М. продала своего 2-месячного ребенка некой супружеской паре за 420 долларов (200 тыс. драмов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в местной полиции.

По информации, 4 октября 2016 года в ереванском медцентре Алвард М. родила мальчика, которого через 2 месяца продала прописанной в селе Карпи супружеской паре (49-летний Огсен Т. и 36-летняя Епраксия Б.).

Хотя преступление было совершено в прошлом году, полиция сообщила о случившемся 12 сентября этого года.