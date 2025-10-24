В Армении закрывают церковный телеканал

В Армении закрывают телеканал "Шогакат", основанный Армянской апостольской церковью (ААЦ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Парламент Армении принял в окончательном чтении поправки к закону "Об аудиовизуальных медиа", которые предусматривают сокращение числа общественных телеканалов до двух и отмену обязательного требования о показе образовательных и культурных программ.

Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании "Шогакат" и исключении ее из общественного мультиплекса.

Законодательные изменения были разработаны депутатами от правящей фракции Тагуи Казарян и Сисаком Габриеляном.