В Армении закрывают церковный телеканал

    • 24 октября, 2025
    • 18:46
    В Армении закрывают телеканал "Шогакат", основанный Армянской апостольской церковью (ААЦ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Парламент Армении принял в окончательном чтении поправки к закону "Об аудиовизуальных медиа", которые предусматривают сокращение числа общественных телеканалов до двух и отмену обязательного требования о показе образовательных и культурных программ.

    Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании "Шогакат" и исключении ее из общественного мультиплекса.

    Законодательные изменения были разработаны депутатами от правящей фракции Тагуи Казарян и Сисаком Габриеляном.

    Ermənistanda kilsəyə məxsus telekanal bağlanır

