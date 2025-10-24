Ermənistanda kilsəyə məxsus telekanal bağlanır
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 19:01
Ermənistanda Erməni Apostol kilsəsi (EAK) tərəfindən təsis edilən "Şoqakat" televiziya kanalı bağlanır.
Bu barədə "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir.
Ermənistan parlamenti "Audiovizual media haqqında" qanuna dəyişiklikləri sonuncu oxunuşda qəbul edib. Bu dəyişikliklər ictimai televiziya kanallarının sayının ikiyə endirilməsini, maarifləndirici və mədəni proqramların yayımlanması ilə bağlı məcburi tələbin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.
Qanun layihəsinin əsaslandırılmasından aydın olur ki, söhbət "Şoqakat" dini-maarifləndirici televiziya şirkətinin ictimai multipleksdən çıxarılmasından gedir.
