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В Армении задержали лидера оппозиционного движения

В Армении задержали лидера оппозиционного движения Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна
В регионе
20 февраля 2021 г. 13:41

Армянские полицейские в субботу задержали на одной из центральных улиц Еревана лидера оппозиционного движения "Вето" Нарека Маляна.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В пятницу вечером Служба национальной безопасности (СНБ) задержала бывшего главу аппарата парламента Ару Сагателяна, экс-депутата Карена Бекаряна и двоих других граждан страны. Им инкриминируется создание фейкового аккаунта в Facebook с жесткой критикой действий нынешних властей. Согласно заявлению СНБ, посредством аккаунта задержанные оппозиционеры нарушили нормы цензуры во время военного положения.

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Opposition movement leader detained in Armenia

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