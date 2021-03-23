В Армении за сутки от коронавируса умерли 24 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 185 020.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 185 020.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 марта, таких случаев было 184 219. Число выявленных случаев заражения за сутки – 801.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 384 человека (плюс 24 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 862 (плюс 2 за минувшие сутки).