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В Армении за сутки от коронавируса умерли 24 человека

В Армении за сутки от коронавируса умерли 24 человека Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 185 020.
В регионе
23 марта 2021 г. 12:18
В Армении за сутки от коронавируса умерли 24 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 185 020.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 марта, таких случаев было 184 219. Число выявленных случаев заражения за сутки – 801.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 384 человека (плюс 24 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 862 (плюс 2 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia records 24 new COVID-19 deaths
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda son sutkada 24 nəfər koronavirusdan ölüb

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