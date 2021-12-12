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В Армении за сутки от коронавируса умерли 14 человек

В Армении за сутки от коронавируса умерли 14 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 342 538.
В регионе
12 декабря 2021 г. 11:08
В Армении за сутки от коронавируса умерли 14 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 342 538.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 11 декабря таких случаев было 342 405. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 133.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 802 (+14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 476 (+2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 325 394. На лечении находятся 7 866 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 447 762 (7 135 за последние сутки).

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