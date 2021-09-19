В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 507

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 253 600.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 253 600.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 18 сентября таких случаев было 253 093. Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 507.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 5 131 (+14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 191 (+4 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 236 088. На лечении находятся 11 190 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 651 454 (5 436 за последние сутки).