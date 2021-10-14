В Армении выявлены случаи взяточничества и фальсификаций во время вакцинации против COVID-19

В Армении выявлены случаи взяточничества и фальсификаций в процессе вакцинации против коронавируса.

В Армении выявлены случаи взяточничества и фальсификаций в процессе вакцинации против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, группа сотрудников поликлиники "Семейный медицинский центр им. В.Абаджяна" в Гюмри из корыстных побуждений с апреля 2021 года по сей день фактически не привили установленными препаратами свыше 700 граждан.

Вместо этого они составили и утвердили ложные сертификаты вакцинации, которые занесли в единую электронную систему здравоохранения "АРМЕД". Как выяснилось в ходе предварительного следствия, вышеупомянутые сотрудники получили за эти действия взятки в размере 5-10 тыс. драмов (10-20 долларов США) от каждого гражданина, а вакцины уничтожили. В ходе предварительного следствия по уголовному делу были проведены свыше одного десятка обысков, обнаружены и конфискованы суммы взяток, приобретены списки людей, которые, будучи фактически невакцинированными, получили фальшивые сертификаты. На основании приобретенных доказательств задержаны 6 сотрудников медцентра.

Они дали признательные показания о преступном механизме, взятках и людях, получивших поддельные сертификаты. Сейчас ведутся работы по выяснению всех лиц с ложными сертификатами, возбуждению в их отношении уголовного преследования, обнаружению всего круга участников преступного механизма и привлечению их к ответственности.