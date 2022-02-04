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В Армении возбудили уголовное дело по факту издевательств над пакистанской девочкой

В Армении возбудили уголовное дело по факту издевательств над пакистанской девочкой Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком в одном из детских садов Еревана.
В регионе
4 февраля 2022 г. 12:26
В Армении возбудили уголовное дело по факту издевательств над пакистанской девочкой

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту издевательств над ребенком в одном из детских садов Еревана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по признакам статьи 119 Уголовного кодекса Армении (пытки с особой жестокостью по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или религиозного фанатизма).

"31 января к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что его дочь 2016 года рождения подверглась жестокому обращению в детском саду, который она посещала в период с 2019 по 2021 годы. Отец девочки, пакистанец по национальности, заявил, что подобное обращение связано с ее происхождением", — говорится в заявлении Следкома.

Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что тщательно изучает вопрос. Сотрудники его офиса посетили детский сад, в котором, по версии следствия, ребенку были причинены сильные физические и душевные страдания, провели беседу с руководством и воспитателями, кроме того были проведены обсуждения с соответствующим управлением мэрии Еревана.

"Омбудсмен также направит письменные обращения в мэрию Еревана и полицию", - отмечается в сообщении аппарата защитника прав человека.

Напомним, ранее полиция сообщила об издевательствах в отношении девочки Э.У, которая посещала детский сад в Ереване. По версии следствия воспитатели Р.Г, С.К, И.А и А.К с помощью группы детей издевались над девочкой.

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