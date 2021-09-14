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В Армении военнослужащий покончил жизнь самоубийством

В Армении военнослужащий покончил жизнь самоубийством Тело сержанта-контрактника обнаружено в мастерской военного городка одной из воинских частей Минобороны Армении.
В регионе
14 сентября 2021 г. 23:29
В Армении военнослужащий покончил жизнь самоубийством

Тело сержанта-контрактника обнаружено в мастерской военного городка одной из воинских частей Минобороны Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что тело командира эвакуационного отряда было найдено повешенным сегодня, в районе 14:00. В настоящее время в следственном отделе 4-го гарнизона Главного военного следственного управления СК готовятся материалы.

По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, суицид совершил - 44-летний житель Арагацотнской области Армении Макич И.

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Версия на азербайджанском языке Erməni əsgəri intihar edib

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