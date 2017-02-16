В Армении в результате аварии погиб один военнослужащий, двое пострадали

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Армении при расчистке дороги, ведущей к боевому посту N-ской воинской части, принадлежащий воинской части бульдозер T-170 скатился в ущелье.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Следственном комитете Армении.
В результате аварии находившиеся в машине военнослужащие-контрактники - Гарегин Минасян, Армен Пухан и Вруйр Нерсисян - получили телесные повреждения.
Позднее один из военнослужащих - Гарегин Минасян – скончался по дороге в военный госпиталь. Остальные военнослужащие были доставлены в Центральный клинический военный госпиталь минобороны Армении.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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