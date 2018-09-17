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    В Армении в пятиэтажном доме прогремел взрыв, на месте обнаружены детонаторы

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В армянском городе Раздан произошел взрыв, на месте специалисты обнаружили электронные детонаторы, передает Report со ссылкой РИА Новости.

    По данным МЧС Армении, взрыв произошел накануне в одной из квартир пятиэтажного здания в городе Раздан Котайкской области, пострадавших нет. Спасатели оградили территорию и эвакуировали 30 жителей.

    В результате взрыва были разрушены стены, повреждены окна, двери, имущество.

    Инженерная проверка специалистов МЧС обнаружила часы с подключенными электропроводами, четыре электродетонатора и четыре капсюля-детонатора для огневого способа подрыва, пульт дистанционного управления автосигнализацией с батарейкой, которые предназначены для осуществления взрыва. 

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