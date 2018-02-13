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    В Армении в психиатрической лечебнице женщина покончила жизнь самоубийством

    Она повесилась на головном платке на трубе отопительной системы

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В психиатрической лечебнице в Армении  покончила жизнь самоубийством 49-летняя женщина.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, около 02:40 часов в полицейский отдел поступил сигнал о том, что в отделении особого контроля Национального центра охраны психического здоровья повесился пациент.

    Полицейские и следователи выяснили, что самоубийство совершила жительница села Арагац 49-летняя Карине Арутюнян, приговоренная судом Армавирской области за убийство, и по решению того же суда направленная на принудительное лечение. 

    Женщина совершила самоубийство в палате, повесившись на головном платке на трубе отопительной системы. 

    По информации источника, женщина убила свою мать.

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