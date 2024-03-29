В Армении в отношении 17 сотрудников тюрьмы применены дисциплинарные взыскания

Семнадцати сотрудникам Уголовно-исправительное учреждение (УИУ) "Ванадзор" назначены дисциплинарные взыскания.

Семнадцати сотрудникам Уголовно-исправительное учреждение (УИУ) "Ванадзор" назначены дисциплинарные взыскания.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Уголовно-исполнительной службы Армении.

В тюрьме прошли проверки, были выявлены грубые нарушения. По этой причине решением главы службы Амбакума Григоряна 15 из них получили "строгое замечание", еще два – "замечание".

При этом допустившие нарушения сотрудники заявили, что бывший начальник тюрьмы и его заместители знали о них.

Отметим, что 13 марта министр юстиции Армении Григор Минасян уволил начальника УИУ "Ванадзор" Манука Погосяна.

В данной тюрьме нередко происходят ЧП. В частности, в декабре прошлого года произошел инцидент, в результате которого четыре человека с ножевыми ранениями были доставлены в городской медцентр. В феврале этого года несколько заключенных объявили голодовку.