В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных
В регионе
- 07 октября, 2025
- 22:36
На трассе Мегри-Сисиан в Армении принадлежащий Министерству обороны автомобиль марки "УАЗ" попал в аварию.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате происшествия пострадали шесть военнослужащих и одна медсестра.
Уточняется, что состояние одного из военнослужащих тяжелое.
Подробности не раскрываются. Причина аварии неизвестна.
