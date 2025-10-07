В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных

На трассе Мегри-Сисиан в Армении принадлежащий Министерству обороны автомобиль марки "УАЗ" попал в аварию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате происшествия пострадали шесть военнослужащих и одна медсестра.

Уточняется, что состояние одного из военнослужащих тяжелое.

Подробности не раскрываются. Причина аварии неизвестна.