Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb
Region
- 07 oktyabr, 2025
- 22:28
Ermənistanda Müdafiə Nazirliyinə məxsus "UAZ" markalı avtomobil qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.
Məlumata görə, qəza Mehri-Sisian avtomobil yolunda baş verib.
Hadisə nəticəsində altı hərbi qulluqçu və bir tibb bacısı xəsarət alıb. Hərbi qulluqçulardan birinin vəziyyəti ağırdır.
Təfərrüatlar açıqlanmır.
Qəzanın başvermə səbəbi məlum deyil.
