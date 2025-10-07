İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 07 oktyabr, 2025
    Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb

    Ermənistanda Müdafiə Nazirliyinə məxsus "UAZ" markalı avtomobil qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qəza Mehri-Sisian avtomobil yolunda baş verib.

    Hadisə nəticəsində altı hərbi qulluqçu və bir tibb bacısı xəsarət alıb. Hərbi qulluqçulardan birinin vəziyyəti ağırdır.

    Təfərrüatlar açıqlanmır.

    Qəzanın başvermə səbəbi məlum deyil.

    В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных

