В Армении в ДТП погибли двое военнослужащих

В ДТП в Сюникской области Армении погибли двое военнослужащих, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Около 23:40 часов 2 мая на 380 км дороги Ереван-граница Ирана столкнулись автомобиль Toyota Vitz, за рулем которого находился 25-летний житель Мегри Армен Агаронян, и КамАЗ, за рулем которого находился 33-летний житель Сисиана Нарек Татосян.

От удара обе машины вылетели в овраг. Армен Агаронян погиб на месте. Его брат Л.Агаронян был доставлен в больницу Мегри, где скончался, не приходя в сознание.

Сообщается, что братья служили контрактниками в N-ской части МО Армении.