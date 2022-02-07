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В Армении уже второй солдат пропадает с позиции

В Армении уже второй солдат пропадает с позиции В Армении уже второй солдат исчезает со своей позиции при невыясненных обстоятельствах.
В регионе
7 февраля 2022 г. 09:42
В Армении уже второй солдат пропадает с позиции

В Армении уже второй солдат исчезает со своей позиции при невыясненных обстоятельствах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что один из них житель общины Гладзор Вайоцдзорской области, военнослужащий-контрактник, 33-летний Ваге Манукян.

Ваге Манукяна разыскивают с 12 ноября 2021 года, в момент разговора с женой по телефону военнослужащий исчез с позиций. По факту его исчезновения спустя 10 дней возбудили уголовное дело на основании самовольного оставления позиции. Остается непонятным, откуда такие данные у военной полиции и на каком основании сотрудники военной полиции сообщили семье, что Ваге самовольно сбежал, как рядовой дезертир, поскольку нет ни одного свидетеля, и соответствующих показаний (по словам членов семьи).

Более того, обстоятельства исчезновения Ваге становятся весьма подозрительными особенно на фоне характеристик минобороны и его заявления о продлении срока службы.

Примечательно, что 16 мая прошлого года с этой же позиции пропал другой солдат – 19-летний Нарек Мкртчян. В отношении него было возбуждено уголовное дело на той же основе. В ходе расследования, проводимого около года по делу Нарека не были привлечены подозреваемые и другие обвиняемые, обвинение было предъявлено исключительно пропавшему военнослужащему.

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Версия на английском языке ФотоAnother soldier disappears from his post in Armenia
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