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В Армении уволен генерал-лейтенант, высмеявший Пашиняна

В Армении уволен генерал-лейтенант, высмеявший Пашиняна Указом президента Армении и по предложению премьер-министра первый заместитель Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Тиран Хачатрян освобожден от занимаемой должности
В регионе
25 февраля 2021 г. 00:51
В Армении уволен генерал-лейтенант, высмеявший Пашиняна
Тиран Хачатрян

Указом президента Армении и по предложению премьер-министра первый заместитель Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Тиран Хачатрян освобожден от занимаемой должности.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Сегодня издание Yerevan.today попыталось выяснить у военных Армении, были ли реальные основания для заявления премьера Никола Пашиняна касательно ракетного комплекса “Искандер”. В ответ на вопрос, возможно ли, чтобы ракета взорвалась на 10%, как утверждал Никол Пашинян, первый заместитель главы Генштаба ВС РА Тиран Хачатрян просто рассмеялся.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Nikol Paşinyanı ələ salan general-leytenant vəzifəsindən qovuldu

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