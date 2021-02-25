В Армении уволен генерал-лейтенант, высмеявший Пашиняна

Указом президента Армении и по предложению премьер-министра первый заместитель Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Тиран Хачатрян освобожден от занимаемой должности

Указом президента Армении и по предложению премьер-министра первый заместитель Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Тиран Хачатрян освобожден от занимаемой должности.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Сегодня издание Yerevan.today попыталось выяснить у военных Армении, были ли реальные основания для заявления премьера Никола Пашиняна касательно ракетного комплекса “Искандер”. В ответ на вопрос, возможно ли, чтобы ракета взорвалась на 10%, как утверждал Никол Пашинян, первый заместитель главы Генштаба ВС РА Тиран Хачатрян просто рассмеялся.