В Армении упростят процедуру созыва референдума

Национальное Собрание (парламент) Армении рассмотрит законопроект о внесении дополнений и изменений в Конституционный закон "О референдуме", который упрощает процедуру созыва референдума, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно проекту, предлагается предоставить гражданам возможность инициировать референдум при сборе 25 тысяч подписей, вместо нынешних 50 тысяч.

При этом инициаторам будет выделено не 45 дней на процесс сбора подписей, а 60 дней, и в этот процесс вовлечено может быть не 50, а 225 организаторов.

При этом соавтор законопроекта, депутат от фракции "Мой шаг" Амазасп Даниелян отметил важность создания и применения на практике механизма электронной подписи, что не только упростит процесс, но и сделает его прозрачнее.