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В Армении стреляли в 35-летнего главу общины

В Армении стреляли в 35-летнего главу общины

35-летний глава общины Лусаховита Тавушской области Армении Григор Сархатян получил огнестрельное ранение.Как передает Report со ссылкой  на армянские СМИ, об этом  сообщил губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

"Григор Сархатян сейчас находится в медцентре "Эребуни", его состояние стабильно", - сказал губернатор, отметив, что он не желает давать оценки произошедшему, а обстоятельства инцидента выяснят правоохранительные органы.

По факту возбуждено уголовное дело.

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