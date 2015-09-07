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    В Армении проходит акция протеста

    Губернатор Лорийской области заявил рабочим, что ничем не может им помочь

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Утром 7 сентября сотрудники завода "Ванадзор-Химпром" начали акцию протеста перед зданием областной администрации Лорийской области Армении. Как сообщает Report, они требуют погасить задолженность по зарплате за 9-10 месяцев.

    Губернатор Лорийской области Артур Налбандян встретился с рабочими, однако сообщил, что ничем не может им помочь.

    Не получив ответов на свои вопросы после встречи с губернатором, сотрудники завода решили перекрыть магистраль межгосударственного значения Ванадзор-Алаверди. Полиция, однако, препятствует этому. В данный момент стражи правопорядка ведут переговоры с демонстрантами.

    Протесты сотрудников завода возобновились в конце августа, после месячного перерыва.

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