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    В Армении начались учения российских артиллеристов

    Учения проводятся с применением боевых машин Град

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Армении начались учения российских артиллеристов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространила пресс-служба Южного военного округа. Учения проводятся с применением боевых машин "Град".
    По информации, в стрельбах, которые продлятся в течение недели, принимают участие более 50 военных.

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