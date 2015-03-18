Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Армении начались учения российских артиллеристов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространила пресс-служба Южного военного округа. Учения проводятся с применением боевых машин "Град".

По информации, в стрельбах, которые продлятся в течение недели, принимают участие более 50 военных.