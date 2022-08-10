В Армении раскрыты схемы незаконных поставок топлива из Ирана

Комитет по госдоходам (КГД) Армении раскрыл попытки сокрытия налогооблагаемых объектов и поставок топлива без соответствующих документов посредством заранее разработанной схемы со стороны крупных импортеров/

Комитет по госдоходам (КГД) Армении раскрыл попытки сокрытия налогооблагаемых объектов и поставок топлива без соответствующих документов посредством заранее разработанной схемы со стороны крупных импортеров/

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.



В результате проверок у хозяйствующих субъектов, поставляющих топливо в Армению, были получены оперативные данные о том, что некоторые организации, осуществляющие крупные поставки бензина и дизтоплива из Ирана в Армению, разрабатывают механизмы уклонения от налоговых выплат и пытаются реализовать их.

Выяснилось, что некоторые водители грузовиков, накапливая в топливных баках дизельное топливо, в несколько раз превышающее предусмотренные для транспортировки объемы, согласно предварительным договоренностям без соответствующих документов продают его действующим в Зангезурской области станциям заправки бензина и дизтоплива.

Заправочные станции, в свою очередь, накапливая соответствующие партии топлива, без соответствующего оформления перепродавали его крупным организациям, занимающимся в Армении поставками топлива.



По оперативным данным, некоторые из крупных компаний-поставщиков без соответствующих документов перепродали в Армении топливо, импортированное в страну из Ирана, однако документально оформили это так, будто топливо было доставлено и продано компаниям, действующим в Карабахе, где временно размещены российские миротворцы.

В результате принятых мер у некоторых хозсубъектов, занимающихся импортом и перепродажей, уже зафиксированы случаи нарушения поставок и транспортировки топлива без документов. В их отношении будут применены соответствующие меры ответственности.