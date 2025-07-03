В Армении запретили продажу холодного оружия несовершеннолетним

В Армении приняли поправки к Уголовному кодексу о наказании за продажу холодного оружия несовершеннолетним, привлечение их к продаже, а также за ношение холодного оружия лицами 10-18 лет.

В Армении приняли поправки к Уголовному кодексу о наказании за продажу холодного оружия несовершеннолетним, привлечение их к продаже, а также за ношение холодного оружия лицами 10-18 лет.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в первоначальной редакции законопроекта, составленного МВД, за эти нарушения предлагалось установить штраф в 50, 100 и 20 тыс. драмов ($52) соответственно.

До второго чтения, по предложению депутата от фракции "Гражданский договор" Ваагна Алексаняна, эти штрафы были удвоены и составят 100, 200 и 40 тыс. драмов ($104).

Законопроект принят с учетом возросшего числа инцидентов с поножовщиной при участии несовершеннолетних.