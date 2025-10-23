В Армении предотвратили побег заключенного, прострелив ногу
В регионе
- 23 октября, 2025
- 11:17
В Армении предотвратили побег заключенного из исправительного учреждения "Армавир", выстрелив ему в ногу.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила уголовно-исполнительная служба страны.
Согласно информации, инцидент произошел минувшим вечером. Арестованный выпрыгнул из окна больницы при учреждении и попытался сбежать.
Сотрудник тюрьмы сделал предупредительный выстрел в воздух, однако заключенный продолжил бежать. После этого ему выстрелили в ногу.
Сообщается, что арестованному оказана соответствующая медпомощь, его жизни ничего не угрожает.
Последние новости
11:39
Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР увеличиласьФинансы
11:35
СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в ГюмриВ регионе
11:35
ГНФАР увеличил долю инвестиций в инструменты с рейтингом "AA" и "A"Финансы
11:32
Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу АзербайджанаПроисшествия
11:27
В парламенте Армении построят новый лифт для депутатов стоимостью $67 тыс.В регионе
11:19
На соцвыплаты в 2025 году направлено более 1,4 млрд манатовСоциальная защита
11:18
Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ, но территориальные уступки исключеныДругие страны
11:18
ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении России - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:17