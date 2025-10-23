В Армении предотвратили побег заключенного, прострелив ногу

В Армении предотвратили побег заключенного из исправительного учреждения "Армавир", выстрелив ему в ногу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила уголовно-исполнительная служба страны.

Согласно информации, инцидент произошел минувшим вечером. Арестованный выпрыгнул из окна больницы при учреждении и попытался сбежать.

Сотрудник тюрьмы сделал предупредительный выстрел в воздух, однако заключенный продолжил бежать. После этого ему выстрелили в ногу.

Сообщается, что арестованному оказана соответствующая медпомощь, его жизни ничего не угрожает.