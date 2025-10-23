Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Армении после акций протеста задержаны еще несколько человек

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 22:20
    В Армении после акций протеста задержаны еще несколько человек

    Три сотрудника мэрии города Гюмри в Армении были задержаны по подозрению в принуждении граждан к участию в акции поддержки арестованного главы администрации Вардана Гукасяна.

    Как передает Report, об этом сообщили в Следственном комитете страны.

    Согласно информации, чиновники мэрии под угрозой увольнения принуждали подчиненных обеспечить участие директоров детских садов в акции протеста перед зданием городской администрации. Под их давлением директора дошкольных учреждений вместе с учителями приняли участие в акции.

    По факту возбуждено уголовное дело по статьям о воспрепятствовании проведению или участию в собрании, либо принуждении к нему, а также материальная заинтересованность с целью участия или отказа от участия в собрании.

    Ранее, 20 октября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании мэрии Гюмри, в результате которых мэр Вардан Гукасян и еще 7 человек были задержаны по подозрению в получении взятки. По мнению следователей, Гукасян и главный архитектор города получили около 10 тысяч долларов от владельца незаконной постройки площадью примерно 1 500 кв. метров на улице Гарегина Нжде с целью избежания сноса. Оба впоследствии были арестованы.

