    В Армении перехватили крупную партию наркотиков из Ирана

    В регионе
    22 ноября, 2025
    12:12
    В Армении перехватили крупную партию наркотиков из Ирана

    Служба национальной безопасности Армении перехватила крупную партию наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Отмечается, что граждане Армении вступили в сговор с гражданином Ирана и недалеко от армяно-иранской границы получили партию наркотиков, которую попытались доставить в Ереван, однако были перехвачены сотрудниками СНБ.

    В машине было обнаружено 26 кг наркотиков (4 кг 690 г метамфетамина и 20 кг 842 г марихуаны). Против указанных граждан возбуждено дело, они арестованы.

    По месту жительства лиц, причастных к преступлению, прошли обыски, в ходе которых было обнаружено 2 пистолета с 5 патронами, несколько емкостей с метамфетамином и марихуаной, фальшивые денежные купюры, использованные шприцы.

