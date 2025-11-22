В Армении перехватили крупную партию наркотиков из Ирана

Служба национальной безопасности Армении перехватила крупную партию наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что граждане Армении вступили в сговор с гражданином Ирана и недалеко от армяно-иранской границы получили партию наркотиков, которую попытались доставить в Ереван, однако были перехвачены сотрудниками СНБ.

В машине было обнаружено 26 кг наркотиков (4 кг 690 г метамфетамина и 20 кг 842 г марихуаны). Против указанных граждан возбуждено дело, они арестованы.

По месту жительства лиц, причастных к преступлению, прошли обыски, в ходе которых было обнаружено 2 пистолета с 5 патронами, несколько емкостей с метамфетамином и марихуаной, фальшивые денежные купюры, использованные шприцы.