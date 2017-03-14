В Армении перед выборами произошло вооруженное столкновение, трое ранены

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В селе Джрарат Армавирского района Армении произошел вооруженный инцидент между сторонниками кандидатов в депутаты, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По предварительным данным, стреляли в молодого жителя села Акопа Мелконяна, а его дядю пырнули ножом. Представитель блока "Оганян-Раффи-Осканян" Армен Мартиросян сообщил, что один из их сторонников получил огнестрельное ранение. Есть сведения о трех раненых.

По некоторым сведениям, стрелял брат главы общины Джрарата Самвела Галстяна, который приходится родственником заместителю главы полиции Левону Ераносяну.

Напомним, что два дня назад брат Левона Ераносяна грозил пистолетом сторонникам бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и стрелял в воздух, после чего началась драка, его разоружили, а затем с ушибами госпитализировали.