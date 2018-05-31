В Армении отменили договор о передаче электросетей российскому миллиардеру армянского происхождения

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министерство энергетики Армении отменило договор о передаче ЗАО "Высоковольтные электросети" "Ташир Капиталу", передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Решение о передаче ЗАО "Высоковольтные электросети" в доверительное управление компании "Ташир капитал" было принято 24 августа 2017 года на заседании правительства Армении.

Ранее министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян сообщил, что договор был отменен по причине наличия в нем пунктов, невыгодных государству.

Отметим, что группу компаний "Ташир" возглавляет крупный российский бизнесмен армянского происхождения, миллиардер Самвел Карапетян.