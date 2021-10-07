В Армении от COVID-19 за сутки скончались 26 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 268 672. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 268 672. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 6 октября таких случаев было 267 363. Таким образом, число обнаруженных за сутки случаев — 1 309.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 5 466 (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 225 (плюс 4 за минувшие сутки).