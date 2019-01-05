В Армении очередной молодой человек совершил тяжёлое преступление

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Армении задержан очередной молодой человек, совершивший преступление.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, в больницу с ножевыми ранениями был доставлен 20-летний Норик А.

Врачи сообщили, что его состояние оценивается как тяжёлое, в связи с чем он не может дать показаний.

В результате проведённых полицией оперативно-розыскных мероприятий был задержан совершивший преступление 18-летний Арсен А.

Отметим, что данное преступление стало очередным из совершённых молодыми людьми в Армении в последние дни. Накануне, во время массовой драки ножевые ранения получили 22-летний Севад. С и его ровесник Вардан Г. Как было установлено прибывшими на место события полицейскими, преступление было совершено 18-летним Гургеном Н.