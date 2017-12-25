В Армении обвиняемая в убийстве мужа - советника губернатора признана вменяемой

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемая в убийстве мужа – советника губернатора Армавирской области Рузанна Мкртчян признана вменяемой, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно заключению судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертизы, Р.Мкртчян не страдает психическим заболеванием, и признана вменяемой.

Отметим, что женщина обвиняется в убийстве мужа, Манука Симоняна, работавшего советником губернатора Армавирской области.

По версии следствия, между супругами были напряженные отношения и женщина убила мужа во сне. Однако, как больная женщина смогла потом унести тело мужа и спрятать вдали от дома, остается непонятным, даже учитывая, что, согласно следствию, сын помог матери.