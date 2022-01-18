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В Армении назвали условия по нормализации отношений с Турцией

В Армении назвали условия по нормализации отношений с Турцией Спецпредставитель Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван ожидает более предметного обсуждения с Турцией возможности нормализации двусторонних отношений.
В регионе
18 января 2022 г. 01:14
В Армении назвали условия по нормализации отношений с Турцией

Спецпредставитель Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван ожидает более предметного обсуждения с Турцией возможности нормализации двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Спецпредставитель заявил в интервью "Радио Свобода".

"Ереван ожидает, что на следующей встрече будут более предметные переговоры с Анкарой. Если повестка будет достаточно серьезной и предметной, то можно подумать о разных встречах или форматах их проведения. Но я считаю преждевременным говорить на эту тему", - заявил Рубинян.

По его словам, Ереван заинтересован в проведении содержательных переговоров. "Несодержательные переговоры могут просто создать имитацию, а мы заинтересованы в решении реальных проблем. И реальная проблема в первую очередь - это открытие границы. Во-вторых, установление дипломатических отношений. Мы делаем все возможное, чтобы процесс был содержательным, рассчитываем на такой же подход и от турецкой стороны", - подчеркнул он.

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